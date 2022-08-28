Один человек погиб, четверо пострадали. Появились подробности страшного ДТП под Барнаулом

Один человек погиб, двое детей и двое взрослых пострадали в ДТП под Барнаулом. Подробности происшествия рассказали в ГИБДД.

По данным ведомства, 28 августа на 34 километре трассы А-321 Барнаул — Павловск столкнулись Toyota Land Cruiser Prado под управлением 68-летнего мужчина и Honda CRV, управлял которой 45-летний водитель.

После столкновения Honda съехала с дороги и перевернулась.

Фото: amic.ru

В результате ДТП водитель Honda скончался на месте. Его пассажиры, 36-летняя женщина и дети 15 и 9 лет получили травмы, доставлены в горбольницу № 1 Барнаула. 63-летняя пассажирка Toyota также пострадала, её тоже доставили в медучреждение.

Полиция тем временем проводит проверку.

Напомним, что на месте происшествия работали как минимум четыре машины скорой помощи.