Один человек погиб, четверо пострадали. Появились подробности страшного ДТП под Барнаулом
Среди раненых — двое детей
Один человек погиб, двое детей и двое взрослых пострадали в ДТП под Барнаулом. Подробности происшествия рассказали в ГИБДД.
По данным ведомства, 28 августа на 34 километре трассы А-321 Барнаул — Павловск столкнулись Toyota Land Cruiser Prado под управлением 68-летнего мужчина и Honda CRV, управлял которой 45-летний водитель.
После столкновения Honda съехала с дороги и перевернулась.
Фото: amic.ru
В результате ДТП водитель Honda скончался на месте. Его пассажиры, 36-летняя женщина и дети 15 и 9 лет получили травмы, доставлены в горбольницу № 1 Барнаула. 63-летняя пассажирка Toyota также пострадала, её тоже доставили в медучреждение.
Полиция тем временем проводит проверку.
Напомним, что на месте происшествия работали как минимум четыре машины скорой помощи.