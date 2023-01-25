По меньшей мере три человека погибли в жестком массовом ДТП в Алтайском крае

По словам очевидцев, ещё пять человек могли пострадать. Двое из них якобы находятся в тяжёлом состоянии

25 января 2023, 22:34, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

На трассе Бийск – Горно-Алтайск перед Долиной Свободы в Красногорском районе произошла массовая авария с участием трёх автомобилей. Как рассказали в региональном ГИБДД, в настоящее время известно, что в ДТП погибли три человека.

Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю, генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян дал поручения сотрудникам Госавтоинспекции незамедлительно выехать на место ДТП, обеспечить безопасность дорожного движения на участке, оказать необходимую помощь пострадавшим, а также поставил на контроль возбуждение и расследование уголовного дела по факту аварии.

По словам очевидцев, которые приводит паблик "Инцидент Барнаул", ещё пятеро человек могли пострадать, двое из которых якобы находятся в тяжёлом состоянии. Подробности аварии выясняются сотрудниками правоохранительных органов.