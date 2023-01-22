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Охранник кемеровского кинотеатра лишился двух пальцев из-за петарды

Мужчина пытался вынести пиротехнику на улицу, но не успел выкинуть

22 января 2023, 13:49, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

17-летний подросток принёс петарду в кемеровский кинотеатр, чтобы взорвать её, но его заметил охранник. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Мужчина увидел подожжённую пиротехнику и решил вынести её наружу. Он взял петарду, отправился к выходу, но не успел выбросить. Она взорвалась в руках у мужчины.

Охранник из-за взрыва лишился двух пальцев. Подростка, который пронёс петарду в помещение кинотеатра, задержали.

Ранее сообщалось, что в школе № 1 Новоалтайска сотрудники Росгвардии задержали бывшего ученика. По информации местной жительницы, 20 января молодой человек зашёл в школу и перепрыгнул через турникет. При этом у него выпал предмет, якобы похожий на магазин от оружия.

 

Комментарии 1

  • Молодец парень, прикол стоил охраннику здоровья, а самому парню статья, штраф, пятно на всю жизнь, насколько знаю, сейчас, если есть отметки подобные в биографии, то на приличную работу, где тщательно проверяет служба безопасности, уже не попасть, про образование также
    22 января, Гость   Ответить
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