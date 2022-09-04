Операция по спасению туристов на Камчатке, где погиб житель Алтайского края, осложняется плохой погодой
На поиски альпинистов отправили уже второй вертолёт
Для спасения застрявшей на вулкане Ключевская Сопка на Камчатке группы туристов повторно вылетел вертолёт, операция осложняется из-за погодных условий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ЦОД) в регионе.
Изначально спасать альпинистов отправились на вертолёте, но из-за низкой облачности он не смог приземлиться. После этого его повторно направили к месту происшествия, также к вылету готовится ещё один вертолёт. Спасатели рассчитывают приземлиться на максимально дозволенной высоте, чтобы затем пройти дальнейшую акклиматизацию.
При этом уточняется, что операция осложняется погодными условиями: сильной облачностью, ветром до 15 метров в секунду, осадками и температурой до -9 градусов на высотах.
Также ночью 4 сентября направили сводную наземную группу из 15 спасателей.
Напомним, при восхождении на вулкан погибли шесть туристов, в том числе один житель Камня-на-Оби.