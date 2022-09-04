Житель Алтайского края погиб при восхождении на Ключевскую Сопку

Житель Камня-на-Оби Алтайского края погиб при восхождении на Ключевскую Сопку на Камчатке, пишет Baza.

Всего группа путешественников насчитывала 12 человек. Среди них также были туристы из Барнаула, Новосибирска, Москвы и других городов. Они отправились в 10-дневный поход 30 августа. 3 сентября при восхождении на вулкан несколько человек упали.

«По предварительным данным, туристы шли в связках по три человека. В какой-то момент на высоте более 4000 метров один из туристов не удержался и полетел вниз, потащив за собой ещё двоих. Почти сразу после этого сорвалась и ещё одна группа туристов», — говорится в сообщении.

Четверо из них погибли сразу, ещё двое скончались позже, не дождавшись спасателей. Среди погибших, помимо 31-летнего жителя Камня-на-Оби, также числятся трое человек из Москвы, один — из Гусь-Хрустального и ещё один — из Электростали.

Baza отмечает, что двум выжившим уже удалось спуститься в домик на высоте 3300 метров. Ещё четверо остались в палатках на отметке 4000 метров, у одного из них сломана нога.