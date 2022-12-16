Осужденный с металлическим предметом напал на конвоиров в Челябинской области

Одного из двух сотрудников госпитализировали в тяжёлом состоянии

16 декабря 2022, 09:04, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

В здании Карабашского горсуда в Челябинской области осуждённый совершил нападение на конвоиров. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Нападение произошло после того, как осуждённый за убийство услышал приговор. Мужчина взял металлический предмет и атаковал одного из конвоиров. Затем он напал на второго, но правоохранители применили огнестрельное оружие и ранили злоумышленника.

Отмечается, что одного из полицейских госпитализировали в тяжёлом состоянии. Второй отделался менее серьёзными травмами.

Осуждённому окажут медицинскую помощь, после чего отправят в СИЗО.