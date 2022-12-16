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Осужденный с металлическим предметом напал на конвоиров в Челябинской области

Одного из двух сотрудников госпитализировали в тяжёлом состоянии

16 декабря 2022, 09:04, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В здании Карабашского горсуда в Челябинской области осуждённый совершил нападение на конвоиров. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Нападение произошло после того, как осуждённый за убийство услышал приговор. Мужчина взял металлический предмет и атаковал одного из конвоиров. Затем он напал на второго, но правоохранители применили огнестрельное оружие и ранили злоумышленника.

Отмечается, что одного из полицейских госпитализировали в тяжёлом состоянии. Второй отделался менее серьёзными травмами.

Осуждённому окажут медицинскую помощь, после чего отправят в СИЗО.

Комментарии 5

  • И как же его обыскивали?
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Не успели сразу после оглашения приговора наручники надеть.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Во кого надо на СВО, уж он там покажет всем кузькину мать.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Во кого надо на СВО, уж он там покажет всем кузькину мать *- размечтался. Это существо пристрелит своих и сбежит. Но тогда он уже с оружием будет.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • размечтался. Это существо пристрелит своих и сбежит. Но тогда он уже с оружием будет - так это не мечты, это вполне себе явь.
    16 декабря, Гость   Ответить
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