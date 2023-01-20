Пациентка загорелась на операционном столе в московской больнице

Девушка получила ожоги руки, на которой делали операцию, и спины

20 января 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Москве в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского на операционном столе загорелась пациентка. Об этом сообщает "Лента".

Москвичка поступила в больницу 8 декабря. Врачи должны были вставить ей пластину в плечо. Пациентке вкололи обезболивающее, она уснула, но позднее проснулась от резкой боли. Оказалось, что женщина загорелась.

Врачи смогли потушить огонь. Пациентка получила ожоги руки, на которой делали операцию, и спины. Также ожоги получил хирург, который делал операцию.

Родственники пострадавшей утверждают, что представители больницы пытаются замять ситуацию.