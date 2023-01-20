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Пациентка загорелась на операционном столе в московской больнице

Девушка получила ожоги руки, на которой делали операцию, и спины

20 января 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Москве в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского на операционном столе загорелась пациентка. Об этом сообщает "Лента".

Москвичка поступила в больницу 8 декабря. Врачи должны были вставить ей пластину в плечо. Пациентке вкололи обезболивающее, она уснула, но позднее проснулась от резкой боли. Оказалось, что женщина загорелась.

Врачи смогли потушить огонь. Пациентка получила ожоги руки, на которой делали операцию, и спины. Также ожоги получил хирург, который делал операцию.

Родственники пострадавшей утверждают, что представители больницы пытаются замять ситуацию.

 

Комментарии 8

  • спирт что ли пролили?
    20 января, Гость   Ответить
  • Курили?
    20 января, Гость   Ответить
  • да неудачно выпил-закурил
    20 января, Гость   Ответить
  • Гость, и коагулятором щелкнули
    20 января, Гость   Ответить
  • Мде, это что же такое они делали, чтобы загореться ?
    20 января, Гость   Ответить
  • Из чего возник пожар???
    20 января, Гость   Ответить
  • Скорее всего утечка кислорода из оборудования, далее искра (например статика при отсутствии надежного заземления).
    20 января, Гость   Ответить
  • Гость, спиртом обработали поверхность тела, разрез на коже коагулировали Фотеком и усе...
    20 января, Гость   Ответить
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