Парень и девушка утонули в водоёме в Алтайском крае
По словам очевидцев, они плавали на лодке, которая в какой-то момент перевернулась
13 августа 2022, 14:10, Илья Звягинцев
Два человека утонули в водоёме в Алтайском крае. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «В курсе 22».
Инцидент произошёл на Гилевском водохранилище 12 августа. Утонул парень, которому 21 год, и 18-летняя девушка. Сообщается, что тело девушки уже нашли, а тело молодого человека пока нет.
По предварительным данным, девушка приехала из Барнаула, а парень — из села Саввушка.
Отмечается, что они вместе плавали на лодке, но в какой-то момент она перевернулась и люди утонули.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске мужчина прыгнул с моста, для того чтобы протрезветь.
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