Парень и девушка утонули в водоёме в Алтайском крае

Два человека утонули в водоёме в Алтайском крае. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «В курсе 22».

Инцидент произошёл на Гилевском водохранилище 12 августа. Утонул парень, которому 21 год, и 18-летняя девушка. Сообщается, что тело девушки уже нашли, а тело молодого человека пока нет.

По предварительным данным, девушка приехала из Барнаула, а парень — из села Саввушка.

Отмечается, что они вместе плавали на лодке, но в какой-то момент она перевернулась и люди утонули.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске мужчина прыгнул с моста, для того чтобы протрезветь.