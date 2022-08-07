Новосибирец спрыгнул с моста, чтобы протрезветь

Житель Новосибирска спрыгнул с Октябрьского моста, чтобы избавиться от похмелья, пишет Mash Siberia.

Очевидцы вызвали спасателей, но 27-летний горожанин свой экстремальный поступок им объяснил тем, что просто хотел протрезветь.

Молодого человека увезли в отдел «побеседовать».

Ранее в Барнауле женщина зацепилась купальником за ветку и утонула.