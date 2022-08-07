Новосибирец спрыгнул с моста, чтобы протрезветь
27-летний экстремал страдал от похмелья
7 августа 2022, 14:59, Никита Черников
Житель Новосибирска спрыгнул с Октябрьского моста, чтобы избавиться от похмелья, пишет Mash Siberia.
Очевидцы вызвали спасателей, но 27-летний горожанин свой экстремальный поступок им объяснил тем, что просто хотел протрезветь.
Молодого человека увезли в отдел «побеседовать».
Ранее в Барнауле женщина зацепилась купальником за ветку и утонула.
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