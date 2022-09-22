Переехало несколько машин. В ГИБДД рассказали подробности массового ДТП на Алтае, где погибла женщина-пешеход
В аварии также пострадали три человека
В ГИБДД Рубцовска рассказали подробности смертельной аварии в районе села Безрукавка, где насмерть сбили женщину и столкнулись несколько машин. Об этом сообщает «Инцидент Рубцовск».
Авария случилась 21 сентября в 20:15 в районе 69-го километра трассы К-87.
По предварительным данным, водитель Chevrolet Nivа по пути от Рубцовска в сторону села Захарово сбил 64-летнюю женщину-пешехода, которая шла по дороге навстречу автомобилю. После этого её отбросило на «встречку», где на лежащее тело наехали «Лада-213100», ВАЗ-21053 и ГАЗ-322132.
После наезда ГАЗ столкнулся с остановившейся справа «Ладой» и с движущимся в попутном направлении ВАЗом. В итоге «Лада» оказалась в кювете, а ГАЗ упал на бок.
Фото: «Инцидент Рубцовск»
В результате ДТП пострадали два водителя и один пассажир. Пешеход скончалась на месте.
Ранее в Алтайском крае в районе села Шебалино грузовик сбил всадника на лошади.