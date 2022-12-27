В Сибири полицейский уехал в отпуск в другой город и нанял безработного, чтобы поджечь кафе

Мужчин обвинили в покушении на уничтожении чужого имущества

27 декабря 2022, 12:34, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Полицейского из Новосибирска задержали за попытку сжечь кафе в Красноярске, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«В начале декабря 36-летний старший сержант полиции линейного отдела МВД на станции Инская взял отпуск и поехал в Красноярск. А на прошлой неделе мужчину задержали. Полицейского обвинили в том, что он пытался уничтожить кафе», — говорится в сообщении.

Правоохранитель нанял 38-летнего безработного, который должен был поджечь здание. Для этого он передал канистру с бензином и инструкции, но поджог не удался.

Безработного задержали, а затем вышли на заказчика. Мужчин обвинили в покушении на уничтожении чужого имущества. Сейчас сотрудники полиции выясняют, почему их коллега хотел устроить пожар.