Почти 30 человек спасены при пожаре в многоэтажке в Новоалтайске

29 человек, в том числе три ребенка, спасены во время пожара в Новоалтайске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Возгорание случилось под утро 21 мая в квартире на первом этаже пятиэтажного дома на улице Барнаульской. Дым быстро распространялся по всему зданию, отрезая выход из квартир.

«Звеньями ГДЗС по лестничным маршам было спасено 29 человек, в том числе три ребёнка. Самостоятельно эвакуировались 61 человек, в том числе четыре ребёнка», — говорится в сообщении.

На месте работало 13 человек и четыре единицы техники. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в Барнауле за ТРЦ «Арена» горела стихийная свалка.