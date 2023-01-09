Под Новосибирском собака напала на семилетнего мальчика, ребёнок в тяжёлом состоянии

Отбивать ребёнка бросились прохожие — женщина и водители проезжавших мимо автомобилей

09 января 2023, 23:30, ИА Амител

В Кольцово под Новосибирском маламут напал на семилетнего мальчика. Как сообщает паблик «АСТ-54», инцидент произошёл утром 9 января на пересечении улиц Технопарковой и дороги № 12.

Школьник возвращался домой с учёбы, когда внезапно на него напало животное. Отбивать ребёнка бросились прохожие — женщина, которая стала закрывать собой мальчика, и водители автомобилей. Пострадавший попал в больницу с травмами лица. Он находится в тяжёлом состоянии, его прооперировали.

В полицию уже поступило заявление от законного представителя ребёнка. Хозяйка собаки установлена и опрошена, полиция проводит проверку.

«Пострадавшему будет выдано направление на прохождение СМЭ, по результатам которого будет решение в соответствии с действующим законодательством», — рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Ранее стало известно, что большая собака породы алабай загрызла насмерть свою хозяйку в Барнауле. Как рассказывают очевидцы, трагедия произошла на улице Боровой вечером 6 января. Погибшей от укусов собственной собаки в Барнауле оказалась известная в городе врач уролог-андролог, преподаватель Алтайского государственного медицинского университета Ярослава Яковец.