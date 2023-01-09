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Под Новосибирском собака напала на семилетнего мальчика, ребёнок в тяжёлом состоянии

Отбивать ребёнка бросились прохожие — женщина и водители проезжавших мимо автомобилей

09 января 2023, 23:30, ИА Амител

В Кольцово под Новосибирском маламут напал на семилетнего мальчика. Как сообщает паблик «АСТ-54», инцидент произошёл утром 9 января на пересечении улиц Технопарковой и дороги № 12.

Школьник возвращался домой с учёбы, когда внезапно на него напало животное. Отбивать ребёнка бросились прохожие — женщина, которая стала закрывать собой мальчика, и водители автомобилей. Пострадавший попал в больницу с травмами лица. Он находится в тяжёлом состоянии, его прооперировали.

В полицию уже поступило заявление от законного представителя ребёнка. Хозяйка собаки установлена и опрошена, полиция проводит проверку.

«Пострадавшему будет выдано направление на прохождение СМЭ, по результатам которого будет решение в соответствии с действующим законодательством», — рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Ранее стало известно, что большая собака породы алабай загрызла насмерть свою хозяйку в Барнауле. Как рассказывают очевидцы, трагедия произошла на улице Боровой вечером 6 января. Погибшей от укусов собственной собаки в Барнауле оказалась известная в городе врач уролог-андролог, преподаватель Алтайского государственного медицинского университета Ярослава Яковец.

 

Комментарии 6

  • Наши законы в действии. Отстреливать собак нельзя, кусать людей можно.
    09 января, Гость   Ответить
  • Наши законы в действии. Отстреливать собак нельзя---Направлять бедных собачек к зоо психотерапевтам, с выдачей путёвки на собачий курорт. Собачки превыше всего(
    10 января, Гость   Ответить
  • Собакозащитники. Комментируйте данное происшествие. Ведь по вашему идиотскому мнению -несчастные собачки не виноваты. Пущай нападают на детей.
    10 января, Гость   Ответить
  • не пойму че он вокруг песеля пляшет с лопатой, по хребтине раз отоварил чтоб у песеля ноги отнялись и гавкалка захлопнулась
    10 января, Гость   Ответить
  • Вот реально создается впечатление, что для наших властьимущих собачки ценнее людей. Неужели нет ни одного мужественного человека (а не мямли) у власти, который бы решил вопрос с бездомными собаками? С отловом любых собак, которые бегают по улицам без хозяина. И последующим помещением их в приемник. Если за две-три недели никто такую собачку из приемника не забрал - значит усыпляем собаку.
    10 января, Гость   Ответить
  • Неужели нет ни одного мужественного человека-такого зоошиза за 5 минут загрызёт. Все эти полоумные тётки
    10 января, Гость   Ответить
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