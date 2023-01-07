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Погибшей от нападения собственной собаки в Барнауле оказалась известный врач

Речь идёт об урологе-андрологе Ярославе Яковец

07 января 2023, 20:35, ИА Амител

Фото: «Википедия»
Фото: «Википедия»

Погибшей от укусов собственной собаки в Барнауле оказалась известная в городе врач уролог-андролог, преподаватель Алтайского государственного медицинского университета Ярослава Яковец, сообщает телеканал «Катунь 24».

По словам издания, на женщину напали две собаки, а не одна, как сообщалось ранее. Информации о прощании на данный момент нет.

Ранее стало известно, что большая собака породы алабай загрызла насмерть свою хозяйку в Барнауле. Как рассказывают очевидцы, трагедия произошла на улице Боровой вечером 6 января.

По их словам, прибывшие на место происшествия медики пытались спасти женщину, но она скончалась во время реанимационных действий в автомобиле скорой помощи. Источник отмечает, что у горожанки было множество укусов, а также повреждена аорта.

В пресс-службе СУ СК РФ по Алтайскому краю уточнили, что собака нейтрализована. Специалисты проводят доследственную проверку, ход которой контролирует региональная прокуратура. 

 

Комментарии 4

  • Тема не раскрыта. Не пишите, что это было в Пригородном, за Новосиликатным. А то ул.Боровая и на Булыгино есть. Не пишите, что вторая собака тоже была азиатская овчарка, что обеих застрелили на месте. Что спас ее сосед, лопатой отогнав собак, он же скорую и милицию вызвал. Муж погибшей возмущался, что его собак убили. Жила она там постоянно, или только собак покормить приезжала? Ну кто так материал подает?
    08 января, Гость   Ответить
  • Как же спас, когда умерла...
    08 января, Гость   Ответить
  • Вот-вот, уже в других источниках пишут , что и не жила там, и собаки не ее...
    08 января, Гость   Ответить
  • Пора ввести уголовку за выгуливание собак без намордника и поводка,
    08 января, Гость   Ответить
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