Поезд насмерть сбил школьницу в Новосибирске
Машинист принял экстренное торможение и засигналил, но избежать наезда не удалось
31 мая 2022, 13:45, Никита Черников
Поезд насмерть сбил 11-летнюю девочку в Новосибирске, следователи начали проверку. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.
Школьница угодила под электричку 30 мая в 12:20 на седьмом пикете 334-го километра перегона Новосибирск Главный — Новосибирск Восточный, когда пересекала ж/д пути перед движущимся поездом.
Машинист незамедлительно принял экстренное торможение и засигналил, но избежать наезда из-за малого расстояния не удалось. От полученных травм пострадавшая скончалась через несколько часов в больнице.
Ранее грузовой поезд сбил двухлетнего мальчика в Красноярском крае.
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