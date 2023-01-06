Похороны погибшей в жутком ДТП под Поспелихой семьи с двумя детьми состоятся 6 января

В ДТП погибло шесть человек

06 января 2023, 11:05, ИА Амител

ДТП под Поспелихой/ Фото: Фото: прокуратура Алтайского края

Похороны погибших в ДТП под Поспелихой состоятся 6 января. Среди них — семья с двумя детьми. Об этом сообщает «Блогерша Рубцовск».

Авария под Поспелихой (на 217-м километре дороги А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан) произошла 3 января. Водитель красной «Лады» (ВАЗ-2110) выехал на встречную полосу движения и столкнулся с «Лексусом».

Все пассажиры «Лады» погибли: женщина 1986 года рождения, мужчина 1978 года рождения и двое детей — 2009 и 2011 годов рождения. Водитель и пассажир «Лексуса» были госпитализированы в тяжёлом состоянии, но затем и они скончались.

Как пишет «Блогерша Рубцовск», в иномарке находились Рустам и Жак Овсепяны, прощание с ними уже состоялось. Похоронят их на родине в Ереване. В «Ладе» ехала семья Аветисян, их похоронят в Троицком районе — там, где проживает мать погибшей женщины.