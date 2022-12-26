Полицейские проводят проверку по сообщению о драке врачей на корпоративе в Барнауле

По предварительным данным, конфликт между медиками возник из-за взаимной неприязни

26 декабря 2022, 13:20, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

Сотрудники полиции проводят проверку по сообщению о драке врачей на корпоративе в Барнауле. Об этом сообщает «Банкфакс».

Инцидент произошел с 24 по 25 декабря. По информации из социальных сетей, во время праздника двое врачей избили своего коллегу.

Сообщается, что 32-летний пострадавший написал заявление в полицию. Полицейские уже были на месте происшествия и провели опрос очевидцев.

По предварительным данным, конфликт произошел из-за взаимной неприязни его участников.