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Полицейские проводят проверку по сообщению о драке врачей на корпоративе в Барнауле

По предварительным данным, конфликт между медиками возник из-за взаимной неприязни

26 декабря 2022, 13:20, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Сотрудники полиции проводят проверку по сообщению о драке врачей на корпоративе в Барнауле. Об этом сообщает «Банкфакс».

Инцидент произошел с 24 по 25 декабря. По информации из социальных сетей, во время праздника двое врачей избили своего коллегу.

Сообщается, что 32-летний пострадавший написал заявление в полицию. Полицейские уже были на месте происшествия и провели опрос очевидцев.

По предварительным данным, конфликт произошел из-за взаимной неприязни его участников.

Комментарии 13

  • Профессия тут не причём. Например, львы и скорпионы всегда не переносят друг друга и всю жизнь дерутся. Гибддэшники с патрульными, партийные , беспартийные, военные, пацифисты).
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Вот это аналитика.... Идите тётя на вуман.ру Там ваша аудитория.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • произошел с 24 по 25 декабря === Это как?)))
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Испокон веков отсутствует во всех слоях нашего общества культура пития, независимо от профессии и занимаемой должности . Такой неприглядный факт..
    26 декабря, Гость   Ответить
  • произошел с 24 по 25 декабря === Это как?)))
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Как это профессия ни при чём? Это же не извозчики(имею в виду в царской России). Врачи всегда считались интеллигентными людьми, милосердными и порядочными. Жаль, что так деградировали.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • "Как это профессия ни при чём? Это же не извозчики(имею в виду в царской России). Врачи всегда считались интеллигентными людьми, милосердными и порядочными." - Это из рубрики "Учителя не могут в купальниках фотографироваться...." Бред!!!! И что теперь врачам нельзя пить? Они же ВРАЧИ!!!!..... Врачи должны лечить на работе, а дома они такие же люди как и все. Со своими слабостями. Безгрешных людей нет..
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Да ладно вам, можно подумать, первый раз! Было же такое, главврачи подрались под елкой на НГ. Но там как-то начальство вмешалось непорядочно. Кого-то уволили, кого-то нет. а надо было или всех оставлять, или всех увольнять.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Работа нервная у них.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Поскольку прецеденты докторских боёв на НГ-корпоративах в Алтайском крае уже были, надо сразу направлять наряд полиции дежурить на мероприятиях. Думаю, полиция отнесется к этому с пониманием и не откажется поприсутствовать в профилактических целях. В конце концов, полицейские и их родственники тоже болеют, дождутся, некому будет лечить..
    26 декабря, Гость   Ответить
  • как пьют медики это ж кошмарный кошмар
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, очень
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Амик, вы обосрались в очередной раз. В сети есть видео что никто никого не избивал. Опровержение писать будете? Ну и привет всем тупым комментаторам.
    26 декабря, Гость   Ответить
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