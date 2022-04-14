Полицейские установили личность водителя, протаранившего забор спорткомплекса «Обь» в Барнауле

В Барнауле полицейские установили личность автомобилиста, который протаранил металлическое ограждение спорткомплекса «Обь». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Авария случилась 10 апреля около 04:30. После инцидента водитель сбежал, оставив BMW X6 на месте ДТП.

По данным полиции, виновником оказался неоднократно привлекавшийся к административной ответственности 35-летний местный житель.

«В отношении виновника ДТП составлен протокол по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ „Оставление водителем в нарушение ПДД места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся“, по статье 12.33 КоАП РФ „Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений“, по части 3 статьи 12.19 КоАП РФ „Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств“», — говорится в сообщении.

Мужчину задержали, а автомобиль поместили на спецстоянку. Материалы для дальнейшего принятия решения переданы в мировой суд.