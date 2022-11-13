Полиция и следователи проверяют информацию об избиении инвалида в Барнауле
Правоохранители уже установили личности всех участников конфликта
13 ноября 2022, 17:49, Илья Звягинцев
Следователи и полиция проводят проверку по сообщению об избиении инвалида в Барнауле. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Пострадавший получил травмы и гематомы, кроме того, он является инвалидом. По данному сообщению СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю организована доследственная проверка», — сказано в сообщении СК.
В пресс-службе МВД отметили, что личности всех участников потасовки уже установлены.
Напомним, что инвалид попытался заступиться за ребёнка, которого избивал отец, однако барнаулец повалил мужчину на землю и сильно избил, после чего скрылся с места происшествия.
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