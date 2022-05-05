Полиция рассказала, сколько людей бесследно исчезают в лесах Горного Алтая
По данным ведомства, находятся не все пропавшие
5 мая 2022, 15:15, Никита Черников
В 2021 году в Республике Алтай зарегистрировали 28 фактов безвестного исчезновения граждан, сообщает пресс-служба регионального МВД.
Из этого числа полицейские установили местонахождение только 19 человек, пятеро из которых найдены мёртвыми.
Большую часть пропавших составляют люди, потерявшиеся в лесистой местности.
На поиски исчезнувших привлекались более 150 сотрудников ОВД при поддержке спасателей, представителей казачьих дружин и волонтёров, добавили в ведомстве.
Ранее в Горном Алтае на Телецком озере заметили медведицу с медвежонком.
Комментарии
Новости партнеров