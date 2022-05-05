Полиция рассказала, сколько людей бесследно исчезают в лесах Горного Алтая

В 2021 году в Республике Алтай зарегистрировали 28 фактов безвестного исчезновения граждан, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Из этого числа полицейские установили местонахождение только 19 человек, пятеро из которых найдены мёртвыми.

Большую часть пропавших составляют люди, потерявшиеся в лесистой местности.

На поиски исчезнувших привлекались более 150 сотрудников ОВД при поддержке спасателей, представителей казачьих дружин и волонтёров, добавили в ведомстве.

Ранее в Горном Алтае на Телецком озере заметили медведицу с медвежонком.