Поля загорелись на подъезде к барнаульскому поселку Затон

Крупный пожар произошел на подъезде к барнаульскому поселку Затон. Согласно кадрам, которые опубликовали очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул», видно, что пламя распространяется по сухой растительности.

Напомним, что с 4 по 6 мая на большей части Алтайского края сохраняется высокая пожароопасность. Как сообщали в ГУ МЧС России по региону, на 15:00 5 мая в регионе было ликвидировано 60 пожаров, большинство из которых были горением мусора или травы.

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Происшествия В Алтайском крае из-за природного пожара почти полностью сгорело село

Ранее, 3 мая, в Алтайском крае из-за природного пожара почти полностью сгорело село Песчаное в Смоленском районе. Отмечается, что посёлок был почти заброшенным, а улицы его давно поросли бурьяном.