После эвакуации барнаульских вузов "заминировали" старейший университет Сибири

На объекте работают оперативные службы

16 января 2023, 16:57, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Томске проверяют поступившие сообщения о минировании здания Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на администрацию региона.

Как отметил замглавы Томской области по вопросам безопасности Игорь Толстоносов, каждое сообщение о минировании тщательно проверяется правоохранительными органами – сейчас на объекте работают оперативные службы. Он также напомнил, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма уголовно наказуемо.

Напомним, что утром 16 января волна сообщений о минированиях прокатилась и по алтайским вузам. Сначала сообщалось об эвакуации курсантов и преподавательского состава Барнаульского юридического института, а после – всех трёх корпусов Алтайского госуниверситета культуры.