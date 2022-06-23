Пострадали двое. Стали известны подробности ДТП с переворотом в Горном Алтае

Два человека пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Майминском районе Республики Алтай. Подробности аварии, которая произошла 22 июня, рассказали в региональном МВД.

По данным полиции, около 13:30 на 473-м километре Чуйского тракта 67-летний житель Усть-Коксинского района, управляя Toyota Fortuner, при движении со стороны села Манжерок в направлении посёлка Озерное, не уступил дорогу при повороте налево автомобилю Mercedes-Benz E320, за рулём которого находился 34-летний житель Новосибирска. Toyota от удара опрокинулась.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

«В результате ДТП в приёмный покой Республиканской больницы были доставлены водитель и 55-летняя пассажирка автомобиля Toyota Fortuner, не госпитализированы. Водители трезвые», — сказано в сообщении.

В отношении водителя Toyota полицейские вынесли постановление по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ («Невыполнение правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся правом преимущественного проезда перекрёстков»).