Появилось видео жёсткого ДТП с участием трёх машин и автобуса в Бийске
В ГИБДД рассказали подробности аварии в алтайском городе
29 ноября 2022, 13:00, Никита Черников
YouTube-канал Digibi.ru опубликовал видео, на котором запечатлено крупное ДТП с участием рейсового автобуса и трёх легковушек на коммунальном мосту в Бийске.
На кадрах видно, что водитель ВАЗ-2114 по ходу движения не справился с управлением и столкнулся с Mazda-3, после чего иномарку отбросило на «встречку», где она врезалась в Toyota Corolla. Затем отечественная легковушка столкнулась с рейсовым автобусом, в котором находились 11 человек.
Напомним, что в результате ДТП пострадали 21-летний водитель ВАЗ-2114 и 31-летняя водитель Toyota, им оказали медпомощь на месте, не госпитализированы.
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