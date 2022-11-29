Появилось видео жёсткого ДТП с участием трёх машин и автобуса в Бийске

YouTube-канал Digibi.ru опубликовал видео, на котором запечатлено крупное ДТП с участием рейсового автобуса и трёх легковушек на коммунальном мосту в Бийске.

На кадрах видно, что водитель ВАЗ-2114 по ходу движения не справился с управлением и столкнулся с Mazda-3, после чего иномарку отбросило на «встречку», где она врезалась в Toyota Corolla. Затем отечественная легковушка столкнулась с рейсовым автобусом, в котором находились 11 человек.

Напомним, что в результате ДТП пострадали 21-летний водитель ВАЗ-2114 и 31-летняя водитель Toyota, им оказали медпомощь на месте, не госпитализированы.