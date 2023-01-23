Появились подробности задержания бывшего ученика в алтайской школе

Ранее сообщали, что у молодого человека в стенах заведения выпал магазин от оружия

23 января 2023, 10:30, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В школе № 1 Новоалтайска 20 января задержали бывшего ученика с пистолетом, сообщает "КП-Новосибирск".

Напомним, по информации из соцсетей, молодой человек в тот день зашёл в школу и перепрыгнул через турникет. При этом у него выпал предмет, якобы похожий на магазин от оружия. Охранник нажал на тревожную кнопку и в течение трёх минут на место прибыли росгвардейцы на двух машинах и увезли подозрительного парня.

В управлении Росгвардии изданию рассказали, что задержанному 17 лет. При себе у него был пистолет, но не огнестрельный, а страйкбольный. В отделе по делам несовершеннолетних с юношей провели воспитательную беседу.