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Появились подробности задержания бывшего ученика в алтайской школе

Ранее сообщали, что у молодого человека в стенах заведения выпал магазин от оружия

23 января 2023, 10:30, ИА Амител

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Фото: "Инцидент Барнаул"

В школе № 1 Новоалтайска 20 января задержали бывшего ученика с пистолетом, сообщает "КП-Новосибирск".

Напомним, по информации из соцсетей, молодой человек в тот день зашёл в школу и перепрыгнул через турникет. При этом у него выпал предмет, якобы похожий на магазин от оружия. Охранник нажал на тревожную кнопку и в течение трёх минут на место прибыли росгвардейцы на двух машинах и увезли подозрительного парня.

В управлении Росгвардии изданию рассказали, что задержанному 17 лет. При себе у него был пистолет, но не огнестрельный, а страйкбольный. В отделе по делам несовершеннолетних с юношей провели воспитательную беседу.

 

Комментарии 4

  • Пушть он пошле бешеды что-нибудь на камеру шкажет.
    23 января, Гость   Ответить
  • Гость, вам к стоматологу нужно
    23 января, Гость   Ответить
  • Гость, Понятие "сарказм" и чтение между строк вам неведомо... И да, вы явно девушка, и "ни шуток, ни песен, ни басен" не понимаете.
    23 января, Гость   Ответить
  • не понимаете. ---- шутка за 300? Не не понимаем
    23 января, Гость   Ответить
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