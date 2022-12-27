Появилось видео избиения врача во время корпоратива в Барнауле

Как оказалось, мужчина пострадал от рук одного недоброжелателя, а не двух, как сообщалось ранее

27 декабря 2022, 08:30, Никита Черников

В соцсетях появилась запись с камеры видеонаблюдения, на которой пострадал врач-анестезиолог во время корпоратива в Барнауле.

Происшествие случилось в кафе «Сказка» на Змеиногорском тракте на минувших выходных. Изначально сообщалось, что двое врачей во время застолья избили коллегу.

Однако на кадрах, которые опубликовал паблик «Инцидент Барнаул», можно заметить, что группового избиения не было. На записи видно, что мужчина бросает другого на пол, в результате чего у последнего из головы начала хлестать кровь.

Конфликт удалось остановить, когда в него вмешался другой мужчина.