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Появилось видео избиения врача во время корпоратива в Барнауле

Как оказалось, мужчина пострадал от рук одного недоброжелателя, а не двух, как сообщалось ранее

27 декабря 2022, 08:30, Никита Черников

В соцсетях появилась запись с камеры видеонаблюдения, на которой пострадал врач-анестезиолог во время корпоратива в Барнауле.

Происшествие случилось в кафе «Сказка» на Змеиногорском тракте на минувших выходных. Изначально сообщалось, что двое врачей во время застолья избили коллегу.

Однако на кадрах, которые опубликовал паблик «Инцидент Барнаул», можно заметить, что группового избиения не было. На записи видно, что мужчина бросает другого на пол, в результате чего у последнего из головы начала хлестать кровь.

Конфликт удалось остановить, когда в него вмешался другой мужчина.

Комментарии 28

  • Быдлота в мозг поселилась. Обидно что люди самой гуманной профессии ведут себя как черти.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • У людей явно дефекты психики, абсолютно не совместимые с их профессией.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Так власти уголовку за избиение отменили. Барагозам как и мошенникам дали золотое время. На дорогах, за парковку, в очередях, в семьях дебоширам раздолье бить женщин, а уж по пьяне так и вообще.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • В сером борец какой-то? Очень интересный бросок на себя вниз. Если его цель была произвести забор крови, то гораздо проще ударить с головы в нос.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Словесно позавидовал, что к коллеге приклеились сразу две подружки, вот и огрёб по полной.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • а писали что двое, многократно били пострадавшего головой о кафель...
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Я сам хирург, действительно порой хочется всечь анестезиологу.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • многократно били пострадавшего головой о кафель..///////////////// на полу возле головы разве не кровь?
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Зачем профессию позорите думайте что пишите…
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Неоднократно доводилось слышать о драках врачей на корпоративах. Ещё рассказывали, что встречах выпускников меда тоже дерутся, ещё как! Причем 50+! Кто-то кого приревновал к какой-то бабушке…
    27 декабря, Гость   Ответить
  • а остальные спокойно нарезают круги...быдло
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, хЕрург, анестезиологу иногда хочется всечь косорукому хирургу не меньше
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Сам упал, а коллеги оказывали первую помощь....видно жЫ
    27 декабря, Гость   Ответить
  • обычная драка двух мужиков. ничего особенного. никакого избиения
    27 декабря, Гость   Ответить
  • а остальные спокойно нарезают круги...быдло ----------кто круги нарезает? Женщины убежали за мужиком. Он пришел и разнял. А что они должны были еще делать?
    27 декабря, Гость   Ответить
  • На встречах выпускников медиков драки... Знакомая картина. Я не медик, но видя как проходят выпускные в вузах вообще неудивлён. Вымогательство, побои ради самоутверждения и прочая уголовщина процветает буйным цветом.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Я сам хирург, действительно порой хочется всечь анестезиологу.----- Если словарного запаса и интеллекта дефицит, то можно попробовать, но ведь на кого как нарвешься, может и отдача замучить, товарищ хирург)))
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Да расписали... Видно же, что тот, который в белом сам попытался боднуть оппонента, а потом когда его опрокинули бился затылком о пол. В общем, на каждый корпоратив надо брать минимум двух психиатров - эти если, что сумеют и на вязочки взять, без травм для клиента, и чего-нибудь успокаивающего вколоть :)
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Не зря я с детства боюсь врачей, и не только стоматологов.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • что никого больше из мужчин не было,чтобы растащить их и не было бы такого позора.А это позор.Позор тому,кто уселся верхом,видя,что
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Напились как свинья... подрались... Просто животные, а не люди. Как можно в медицину таких пускать? К пациентам?
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, вот вы и тварите беспредел в медицине, а может все-таки послушать умного реаниматолога-анестезиолога, а.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Как можно в медицину таких пускать?---------ну к пациентам -то они трезвые идут. А есть полный перечень профессий, в которые нельзя пускать тех, кто хотя бы раз в жизни перестарался с алкоголем или в минуту гнева эмоции не смог сдержать?
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, ну к пациентам -то они трезвые идут --- Далеко не всегда)
    27 декабря, Гость   Ответить
  • А чо только не писали, тут всего лишь вульгарное падение тела на пол?
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Обычное дело в пьяном коллективе, неважно врачи они или нет.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • - Далеко не всегда)----------вы конкретно этих двоих имеете в виду или ВСЕХ врачей? Ко мне ни разу пьяный врач не приходил
    28 декабря, Гость   Ответить
  • На видео верхний врачишка пытался изнасиловать нижнего, когда лег на него сзади.
    28 декабря, Гость   Ответить
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