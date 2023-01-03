Появилось видео пожара на известной турбазе в Горном Алтае
Огонь охватил крышу здания и начал распространяться
03 января 2023, 09:46, Илья Звягинцев
В социальных сетях опубликовали видеозапись пожара на туристической базе в Республике Алтай. Ролик появился в сообществе «Новости Горного Алтая» во «ВКонтакте».
На опубликованных кадрах видно, что огонь охватил часть крыши здания, после чего начал распространяться.
Напомним, что возгорание на туристической базе «Троя» произошло 2 января. Общая площадь турбазы составляет 600 квадратных метров, а площадь пожара неизвестна.
Из горящего здания спасатели эвакуировали десять человек, семь из которых — отдыхающие.
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