Появилось видео пожара на известной турбазе в Горном Алтае

Огонь охватил крышу здания и начал распространяться

03 января 2023, 09:46, Илья Звягинцев

В социальных сетях опубликовали видеозапись пожара на туристической базе в Республике Алтай. Ролик появился в сообществе «Новости Горного Алтая» во «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видно, что огонь охватил часть крыши здания, после чего начал распространяться.

Напомним, что возгорание на туристической базе «Троя» произошло 2 января. Общая площадь турбазы составляет 600 квадратных метров, а площадь пожара неизвестна.

Из горящего здания спасатели эвакуировали десять человек, семь из которых — отдыхающие.