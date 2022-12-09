Пожар на шинном заводе в Барнауле локализован. Фото и видео

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Пожар на шинном заводе в Барнауле локализован, во время инцидента спасены трое человек, сообщили в МЧС по Алтайскому краю.

Напомним, пожар тушат с раннего утра. На месте ЧП работают 110 человек и 33 единицы техники. Ликвидация огня проходит в крайне сложных условиях сильного задымления и низкой температуры окружающей среды. Предварительно, площадь возгорания составляет около 1000 квадратных метров.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

«По уточнённым данным, в ходе тушения звеном газодымозащитной службы спасены три человека: работников предприятия в средствах защиты дыхания вывели из опасной зоны», — рассказали в министерстве.

Ликвидация возгорания продолжается. Его причину случившегося установят эксперты пожарной лаборатории.