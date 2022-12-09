Пожар на шинном заводе в Барнауле локализован. Фото и видео
Спасено трое человек
9 декабря 2022, 10:45, Никита Черников
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Пожар на шинном заводе в Барнауле локализован, во время инцидента спасены трое человек, сообщили в МЧС по Алтайскому краю.
Напомним, пожар тушат с раннего утра. На месте ЧП работают 110 человек и 33 единицы техники. Ликвидация огня проходит в крайне сложных условиях сильного задымления и низкой температуры окружающей среды. Предварительно, площадь возгорания составляет около 1000 квадратных метров.
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
«По уточнённым данным, в ходе тушения звеном газодымозащитной службы спасены три человека: работников предприятия в средствах защиты дыхания вывели из опасной зоны», — рассказали в министерстве.
Ликвидация возгорания продолжается. Его причину случившегося установят эксперты пожарной лаборатории.
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