Пожар потушили в барнаульской многоэтажке

В Барнауле 30 июля потушили пожар в многоэтажном доме на Павловском тракте, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Возгорание возникло в квартире на седьмом этаже. Пройденная огнём площадь составила пять квадратных метров.

На месте работали два звена газодымозащитной службы. В ликвидации пламени участвовали 12 человек и три автоцистерны.

«Пострадавших нет. Самостоятельно из дома вышли десять человек, в том числе два ребёнка. Возможной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов», — уточнили в ведомстве.

Ранее в Алтайском крае женщина из ревности решила сжечь дом своей подруги.