Пожар в популярном придорожном кафе на родине Шукшина локализовали
Пройденная огнём площадь выросла на 200 квадратных метров
23 октября 2022, 17:30, Никита Черников
Пожар в придорожном кафе «Калина красная» в селе Сростки Бийского района локализовали на площади 600 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
В ликвидации пламени участвуют 24 человека и 6 автоцистерн. Пострадавших нет.
Отметим, что изначально в ведомстве докладывали, что площадь пожара составляла 400 квадратных метров. В соцсетях люди при этом отмечали, что здание «буквально за несколько минут вспыхнуло».
На улице тем временем дует сильный ветер.
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