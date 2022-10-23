Пожар в популярном придорожном кафе на родине Шукшина локализовали

Пожар в придорожном кафе «Калина красная» в селе Сростки Бийского района локализовали на площади 600 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

В ликвидации пламени участвуют 24 человека и 6 автоцистерн. Пострадавших нет.

Отметим, что изначально в ведомстве докладывали, что площадь пожара составляла 400 квадратных метров. В соцсетях люди при этом отмечали, что здание «буквально за несколько минут вспыхнуло».

На улице тем временем дует сильный ветер.