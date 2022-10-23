Пожар в популярном придорожном кафе на родине Шукшина локализовали

Пройденная огнём площадь выросла на 200 квадратных метров

23 октября 2022, 17:30, Никита Черников

Пожар в придорожном кафе «Калина красная» в селе Сростки Бийского района локализовали на площади 600 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

В ликвидации пламени участвуют 24 человека и 6 автоцистерн. Пострадавших нет.

Отметим, что изначально в ведомстве докладывали, что площадь пожара составляла 400 квадратных метров. В соцсетях люди при этом отмечали, что здание «буквально за несколько минут вспыхнуло».

На улице тем временем дует сильный ветер.

На родине Шукшина загорелось популярное придорожное кафе

На родине Шукшина загорелось популярное придорожное кафе

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