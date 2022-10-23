На родине Шукшина загорелось популярное придорожное кафе

В селе Сростки Бийского района Алтайского края произошёл пожар в придорожном комплексе «Калина красная». Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону.

«В селе Сростки идёт ликвидация пожара в придорожном кафе „Калина красная“. Площадь пожара составляет порядка 400 квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Алтайскому краю, краевые пожарные. Причина и обстоятельства происшествия уточняются», — рассказали в ведомстве.

В соцсетях очевидцы публикуют кадры с места происшествия. На них можно заметить, что тушение пожара осложняется сильным ветром.

Видео: vk.com/altainews

В паблике «Инцидент Барнаул» отмечают, что в селе из-за пожара нет света, а здание «буквально за несколько минут вспыхнуло, разгорелось».

О пострадавших не сообщается.