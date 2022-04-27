Пожарным пришлось разворачивать спецсредства у барнаульской многоэтажки из-за оставленной на плите еды
Хозяева квартиры, которые вовремя не прервали процесс готовки, успели остановить пожарных
В Барнауле пожарным пришлось разворачивать спецсредства у барнаульской многоэтажки из-за оставленной на плите еды. Об этом рассказал читатель amic.ru.
Инцидент произошёл в доме по адресу ул. Молодёжная, 52. Нерадивые хозяева одной из квартир забыли выключить плиту, что привело к задымлению. Соседи вызвали пожарных и к месту вызова прибыли сразу четыре автомобиля со спецсредствами.
Хозяева квартиры, откуда распространялся дым, открыли дверь и объяснили ситуацию, однако к этому времени пожарные уже стали разворачивать лестницу.
Когда в ситуации разобрались, спасателям пришлось сворачиваться и уезжать.
Ранее сообщалось, что в результате пожара в частном доме в Барнауле погибли три человека. Люди не смогли покинуть помещение, из-за того что огонь распространялся с веранды.