В Барнауле пожарным пришлось разворачивать спецсредства у барнаульской многоэтажки из-за оставленной на плите еды. Об этом рассказал читатель amic.ru.

Инцидент произошёл в доме по адресу ул. Молодёжная, 52. Нерадивые хозяева одной из квартир забыли выключить плиту, что привело к задымлению. Соседи вызвали пожарных и к месту вызова прибыли сразу четыре автомобиля со спецсредствами.

Хозяева квартиры, откуда распространялся дым, открыли дверь и объяснили ситуацию, однако к этому времени пожарные уже стали разворачивать лестницу.

Когда в ситуации разобрались, спасателям пришлось сворачиваться и уезжать.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в частном доме в Барнауле погибли три человека. Люди не смогли покинуть помещение, из-за того что огонь распространялся с веранды.