Три человека погибли при пожаре в частном доме в Барнауле

Три человек погибли при пожаре в частном доме в барнаульском посёлке Авиатор, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Трагедия случилась ночью 19 апреля. Во время тушения возгорания спасатели нашли тела 51-летней хозяйки, её 25-летнего сына и 89-летней матери.

«Предварительно установлено, что очаг возгорания находился на веранде первого этажа дома. Находящиеся в жилище люди не смогли покинуть помещение и, предположительно, отравились продуктами горения», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

Ранее пожар с повышенным рангом опасности произошёл в посёлке Новомихайловка на ферме крупного рогатого скота.