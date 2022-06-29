Пожарный поезд отправили на тушение возгорания в Михайловском районе
Пожарные контролируют обстановку, чтобы не допустить перехода огня на населённые пункты
В Михайловском районе ведётся тушение лесного пожара. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.
«На месте происшествия работают от лесной службы более 30 человек, 21 единица техники. Силы и средства Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (три пожарных автоцистерны) находятся на защите населённого пункта Михайловское, направлены дополнительные силы», — сказано в сообщении.
На место возгорания направили пожарный поезд.
В данный момент угроза перехода огня на населённые пункты отсутствует. Спасатели держат ситуацию на контроле.
Местная администрация оповещает местных жителей о пожаре.
Напомним, что 26 июня в Михайловском районе также разгорелся лесной пожар. Через сутки пожарным удалось локализовать возгорание на площади 600 га.