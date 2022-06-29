Пожарный поезд отправили на тушение возгорания в Михайловском районе

В Михайловском районе ведётся тушение лесного пожара. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

«На месте происшествия работают от лесной службы более 30 человек, 21 единица техники. Силы и средства Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (три пожарных автоцистерны) находятся на защите населённого пункта Михайловское, направлены дополнительные силы», — сказано в сообщении.

На место возгорания направили пожарный поезд.

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В данный момент угроза перехода огня на населённые пункты отсутствует. Спасатели держат ситуацию на контроле.

Местная администрация оповещает местных жителей о пожаре.

Напомним, что 26 июня в Михайловском районе также разгорелся лесной пожар. Через сутки пожарным удалось локализовать возгорание на площади 600 га.