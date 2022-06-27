Лесной пожар в Михайловском районе Алтайского края локализовали

Лесной пожар, бушующий в Михайловском районе Алтайского края, локализовали на площади порядка 600 га. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Очаг пожара в Михайловском районе, обнаруженный вчера, локализован на площади порядка 600 га, угрозы населённым пунктам нет», — говорится в сообщении.

В ликвидации пожара участвуют 70 человек и 34 единицы техники. Ориентировочно на ликвидацию пожара потребуются сутки, уточнили в краевом Минприроды.

В Угловском районе масштабный пожар локализовать пока не удалось, работы по ликвидации пламени продолжаются. Самолёт-амфибия Бе-200ЧС, который участвовал в тушении, вылетел из Барнаула в пункт постоянной дислокации в Красноярск, добавили в МЧС.

Пожар в Михайловском районе вспыхнул 26 июня. Тогда отмечалось, что угрозы населённым пунктам нет, но из-за сложной обстановки начато наращивание группировки пожарных.

Лесной пожар в Озеро-Кузнецовском лесничестве Угловского района возник 22 июня из-за удара молнии. К утру 23 июня его удалось потушить, но уже в обед огонь разгорелся с новой силой. 26 июня сообщалось, что пройденная огнём площадь увеличилась почти до 3 тысяч га.