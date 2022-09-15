«Прилёг отдохнуть». УАЗ опрокинулся на бок в Рубцовске

В Рубцовске в результате ДТП автомобиль УАЗ оказался на боку, сообщает «Инцидент Рубцовск».

По информации очевидцев, происшествие случилось утром 15 сентября на улице Комсомольской в районе ПАТП.

«УАЗ „буханка“ „прилёг отдохнуть“. Движение транспорта затруднено», — рассказали в сообществе.

Фото: «Инцидент Рубцовск»

Об обстоятельствах происшествия и пострадавших не уточняется. На кадрах при этом можно заметить, что на месте работала скорая помощь.

Ранее неподалёку от Рубцовска, на трассе между сёлами Волчиха и Новоегорьевское, водитель сбил лося. Животное погибло, а находившиеся в машине люди пострадали.