«Прилёг отдохнуть». УАЗ опрокинулся на бок в Рубцовске
На месте происшествия работали сотрудники скорой помощи
15 сентября 2022, 13:01
В Рубцовске в результате ДТП автомобиль УАЗ оказался на боку, сообщает «Инцидент Рубцовск».
По информации очевидцев, происшествие случилось утром 15 сентября на улице Комсомольской в районе ПАТП.
«УАЗ „буханка“ „прилёг отдохнуть“. Движение транспорта затруднено», — рассказали в сообществе.
Фото: «Инцидент Рубцовск»
Об обстоятельствах происшествия и пострадавших не уточняется. На кадрах при этом можно заметить, что на месте работала скорая помощь.
Ранее неподалёку от Рубцовска, на трассе между сёлами Волчиха и Новоегорьевское, водитель сбил лося. Животное погибло, а находившиеся в машине люди пострадали.
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