Проклятый перекрёсток. В ГИБДД Барнаула рассказали подробности наездов на пенсионерку и ребёнка

В Барнауле полицейские выясняют обстоятельства дорожно-транспортных происшествий, в которых сбили двух пешеходов на одном и том же перекрёстке на соседних нерегулируемых переходах.

Как сообщили amic.ru в пресс-службе городской ГИБДД, аварии произошли 3 декабря в 12:15 и 13:15 на проспекте Комсомольском в районе дома № 44.

В первом случае 33-летний водитель Toyota Land Cruiser наехал на 68-летнюю женщину; во втором — 45-летний шофёр Toyota Aqua сбил 10-летнего мальчика.

В результате ДТП пострадавшую пенсионерку госпитализировали. Ребёнку оказали медпомощь, госпитализация не потребовалась.