Прокуратура и Минобрнауки хотят через суд взыскать с президента АлтГУ «неосновательное обогащение»

Центральный районный суд Барнаула рассмотрит иск прокуратуры и Минобрнауки к президенту АлтГУ Сергею Землюкову.

Истцами выступают федеральное Министерство науки и высшего образования, а также прокурор Железнодорожного района Барнаула. Третьей стороной на суде будет АлтГУ, что может указывать на связь иска с работой Землюкова.

В судебной карточке сказано, что будет рассматриваться дело «О взыскании неосновательного обогащения», однако конкретные детали иска не раскрываются.

Как сообщает «Банкфакс», ссылаясь на собственные источники, речь может идти о перелётах Землюкова в бизнес-классе, которые, как выяснила прокуратура, были неправомерными.

Только за 2021 год Землюков «налетал» на сумму в 600 тысяч рублей.

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Происшествия ФСБ опубликовала кадры задержания экс-замглавы Барнаула Еремеева

Ранее УФСБ России по Алтайскому краю раскрыло подробности задержания экс-заместителя главы администрации Барнаула Юрия Еремеева. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в значительном размере»).

Предполагается, что взяткодатель хотел попасть на руководящую должность в Центральном районе Барнаула.