Взятка за должность. ФСБ раскрыла подробности задержания экс-замглавы Барнаула Еремеева

УФСБ России по Алтайскому краю раскрыло подробности задержания экс-заместителя главы администрации Барнаула Юрия Еремеева. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в значительном размере»).

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Предварительно установлено, что с 2015 по 2016 год, занимая должность главы администрации Центрального района города Барнаула, подозреваемый получил от гражданина взятку в виде оказания услуг по выполнению строительно-монтажных работ на принадлежащем ему земельном участке. Взятка предназначалась за назначение взяткодателя на руководящую должность в администрацию района.

В связи с дачей признательных показаний Еремееву назначат меру пресечения в виде подписки о невыезде. Оперативное сопровождение расследования уголовного дела продолжается, устанавливаются иные факты незаконной деятельности бывшего чиновника.

Напомним, Юрий Еремеев покинул пост замглавы руководителя аппарата мэрии Барнаула в конце 2021 года. На страницах в соцсетях он тогда написал, что к нему «возникли вопросы» со стороны правоохранительных органов, и уточнил, что они не связаны с его работой в горадминистрации Барнаула.

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Политика Экс-замглавы администрации Барнаула Юрий Еремеев задержан

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что правоохранители наведались к Еремееву домой с обыском.