Прокуратура проконтролирует проверку МЧС по пожару в крупнейшем пятизвёздочном отеле на Алтае

Утеплитель загорелся вместе со строительным мусором — был ли сам материал горючим, не уточняется

18 января 2023, 21:29, ИА Амител

Фото: Barnaul22

Прокуратура "взяла на карандаш" пожар в строящейся гостинице всесезонного курорта "Манжерок" в Республике Алтай. В ведомстве подчеркнули, что будут контролировать проверку регионального ГУ МЧС России, которая проводится из-за возгорания.

Как рассказали в надзорном органе, на место выезжал прокурор Майминского района. Отмечается, что утеплитель загорелся вместе со строительным мусором – был ли сам материал горючим, не уточняется.

Напомним, что открытие объекта планируется в 2023 году. Отель площадью более 51 тысячи "квадратов" возводят по проекту итальянских архитекторов. В нём должны быть 304 номера на 800 человек, конференц-зал, рестораны, бассейны, SPA-комплекс, семейный досуговый центр и другие объекты.

Как сообщали в ГУ МЧС России по Республике Алтай, пожар произошёл на цокольном этаже в результате проведения строительных работ – загорелся утеплитель на площади 10 квадратных метров. Спасатели быстро потушили возгорание, пострадавших нет.