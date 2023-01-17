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Столб чёрного дыма: видео пожара в крупнейшем пятизвёздочном отеле на Алтае

Жертв среди людей удалось избежать

17 января 2023, 18:53, ИА Амител

Во вторник, 17 января, на цокольном этаже крупнейшего строящегося на Алтае пятизвёздочного отеля загорелся утеплитель. Как сообщали в пресс-центре ГУ МЧС России по Республике Алтай, площадь пожара составила 10 квадратных метров – его удалось быстро потушить, люди не пострадали.

В соцсетях очевидцы публикуют кадры происшествия. На них запечатлено, как, предположительно, из главного входа в отель валят чёрные клубы дыма. Спасатели рассказывали, что причиной возгорания стали ремонтные работы.

 

Напомним, что открытие объекта планируется в 2023 году. Отель площадью более 51 тысячи "квадратов" возводят по проекту итальянских архитекторов. В нём должны быть 304 номера на 800 человек, конференц-зал, рестораны, бассейны, SPA-комплекс, семейный досуговый центр и другие объекты. 

Комментарии 2

  • Хорошо горит. На пять звёзд. А вообще стройка с начала какая то несчастливая то кран упадёт то вот пожар.
    17 января, Гость   Ответить
  • Классно доводите информацию до читателя! "где- то в России..." Хотя бы написали где это происходит, а не просто в Республике Алтай. Спасибо хотя бы информации на видео.
    18 января, Гость   Ответить
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