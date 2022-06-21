Барнаульская транспортная прокуратура организовала проверку после экстренной посадки рейса авиакомпании «Сибирь» (S7) Москва — Новосибирск в аэропорту Барнаула. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Как отмечается, воздушное судно приземлилось в краевой столице 21 июня в 05:48 из-за плохой погоды.

В соцсетях при этом появилось сообщение от одной из пассажирок, что люди якобы просидели в самолёте более полутора часов, из салона их не выпускали.

«В связи с публикацией в социальной сети информации о длительном ожидании вылета пассажиров данного рейса в самолёте, Барнаульской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о защите прав пассажиров», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что «Новапорт Холдинг» в июне выкупит контрольный пакет барнаульского аэропорта почти за 800 млн рублей.