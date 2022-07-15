Прокуратура проверяет информацию об отравлении детей грибами в Алтайском крае
Сообщается, что на данный момент пострадавшие переведены из реанимации в общую палату
15 июля 2022, 10:52, Илья Звягинцев
Прокуратура проводит проверку по сообщению об отравлении троих детей грибами в Алтайском крае. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Установлено, что 14.07.2022 потребовалась медицинская помощь троим несовершеннолетним в возрасте от 4 до 15 лет, после употребления в пищу грибов», — сказано в сообщении.
С отравлением дети попали в больницу. Сообщается, что в данный момент из реанимации их перевели в общую палату.
Прокуроры проверят соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания несовершеннолетних.
Представители СК назначили ряд проведения экспертиз, чтобы установить подробности случившегося.
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