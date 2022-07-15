Прокуратура проверяет информацию об отравлении детей грибами в Алтайском крае

Прокуратура проводит проверку по сообщению об отравлении троих детей грибами в Алтайском крае. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Установлено, что 14.07.2022 потребовалась медицинская помощь троим несовершеннолетним в возрасте от 4 до 15 лет, после употребления в пищу грибов», — сказано в сообщении.

С отравлением дети попали в больницу. Сообщается, что в данный момент из реанимации их перевели в общую палату.

Прокуроры проверят соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания несовершеннолетних.

Представители СК назначили ряд проведения экспертиз, чтобы установить подробности случившегося.