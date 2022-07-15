Трое детей отравились грибами в Алтайском крае
Пострадавших госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести
15 июля 2022, 08:15, Илья Звягинцев
Трое детей отравились грибами в Первомайском районе Алтайского края. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник.
Отмечается, что пострадавшие попали в больницу. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.
Подробности, при которых произошло отравление, пока не приводятся.
Ранее специалист объяснил, почему в этом году на Алтае такие большие грибы. По словам эксперта, в нынешнем гигантизме боровиков нет ничего страшного. По ее словам, этим летом на Алтае удачно сложились погодные условия, которые запустили механизм резкого увеличения в размерах растущих грибов.
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