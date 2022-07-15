Трое детей отравились грибами в Алтайском крае

Трое детей отравились грибами в Первомайском районе Алтайского края. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что пострадавшие попали в больницу. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Подробности, при которых произошло отравление, пока не приводятся.

Ранее специалист объяснил, почему в этом году на Алтае такие большие грибы. По словам эксперта, в нынешнем гигантизме боровиков нет ничего страшного. По ее словам, этим летом на Алтае удачно сложились погодные условия, которые запустили механизм резкого увеличения в размерах растущих грибов.