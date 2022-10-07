«Просто нужно привыкнуть»: мобилизованные из Алтайского края рассказали о жизни в лагере в Омске

Мобилизованные жители Алтайского края, которые проходят военную подготовку в лагере в Омске, рассказали об условиях жизни. Как сообщает «Бийский рабочий», призывники назвали условия жизни «вполне достойными» — питание организовано, установлены полевые бани, а волонтеры оказывают помощь.

«Коллективы практически сформировались. Начались занятия. Периодически приезжают артисты. Никаких голодных и замёрзших я не вижу. Да, конечно, это несколько другая реальность со своей спецификой, к которой просто нужно привыкнуть, и всё будет хорошо», — рассказал один из мобилизованных.

Он добавил, что у военнослужащих есть всё необходимое. Запас сформировался ещё с прошлых приездов волонтёров — у мужчины нет спальника, но различной необходимой мелочи у него в достатке.

Супруга другого призывника рассказала, что мужа хорошо кормят. При этом сам мужчина не понимает, почему все жалуются на условия — они напомнил, что они «не на отдых же приехали».

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Напомним, что ранее глава Залесовского муниципального округа Александр Пластеев рассказал, какую помощь оказывают призванным в рамках частичной мобилизации. Чиновник регулярно сообщает жителям, как, кто и чем помогает уехавшим в Омск резервистам.