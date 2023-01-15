Пьяный водитель на "Ниве" устроил погоню с полицейскими в Барнауле

После поимки мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования

15 января 2023, 13:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле мужчина на "Ниве" устроил погоню с полицейскими. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.

"Ночью 15 января водитель автомобиля «Шевроле Нива» (мужчина 1983 года рождения), двигаясь в районе торгового центра Galaxy по проспекту Строителей в городе Барнауле, не выполнил требование сотрудников дорожно-патрульной службы об остановке и попытался скрыться. В ходе преследования автомобиль был остановлен экипажем полиции в 03:25 по улице Силикатной, 26а", – сказано в сообщении.

Предварительно установлено, что водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования он отказался.

В отношении горожанина составили протокол об административном правонарушении. Машину изъяли, а дело в отношении мужчины рассмотрят в суде.