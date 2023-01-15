Ребёнок и два водителя пострадали в ДТП в алтайском городе

Один из водителей выскочил на встречную полосу

15 января 2023, 07:00, ИА Амител

Фото: "Инцидент Рубцовск"

В Рубцовске трое человек пострадали при столкновении двух автомобилей. Авария произошла на улице Оросительной в районе магазина "Маяк", сообщили в паблике "Инцидент Рубцовск" в субботу, 14 января.

Предварительно установлено, что 72-летний водитель Nissan выехал на встречку и столкнулся с "Ладой Вестой". Травмы получили водители обоих автомобилей и несовершеннолетний пассажир отечественной легковушки.

Напомним, 14 января в Кузбассе погибли пять человек при столкновении легковушки с автобусом.