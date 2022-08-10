Пьяный водитель насмерть сбил самокатчика в Алтайском крае

Электросамокатчик погиб в посёлке Катунь Алтайского района, пишет «Бийский рабочий».

Авария случилась в минувшие выходные. Пьяный 36-летний водитель Subaru B9 Tribeca наехал на человека, когда тот двигался навстречу на электросамокате по правому краю проезжей части.

От полученных травм 27-летний молодой человек скончался на месте.

9 августа в селе Солоновка Волчихинского района водителю грузовика снесло голову оторвавшимся буксировочным крюком.