Пьяный водитель «разворотил» «Ниву» в алтайском селе
Мужчина за рулём отечественного автомобиля не справился с управлением и въехал в забор
13 июня 2022, 09:10, Илья Звягинцев
Пьяный водитель за рулём «Нивы» попал в ДТП в алтайском селе. Об этом сообщили очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».
Как рассказал автор сообщения, авария произошла в селе Мормыши Романовского района. Мужчина сел за руль в нетрезвом виде, не справился с управлением и врезался в забор.
В результате происшествия автомобиль получил серьёзные повреждения. Люди в аварии не пострадали.
Ранее сообщалось, что в Барнауле водитель такси столкнулся с маршруткой. В результате аварии два человека попали в больницу.
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