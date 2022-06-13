Пьяный водитель «разворотил» «Ниву» в алтайском селе

Пьяный водитель за рулём «Нивы» попал в ДТП в алтайском селе. Об этом сообщили очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».

Как рассказал автор сообщения, авария произошла в селе Мормыши Романовского района. Мужчина сел за руль в нетрезвом виде, не справился с управлением и врезался в забор.

В результате происшествия автомобиль получил серьёзные повреждения. Люди в аварии не пострадали.

Ранее сообщалось, что в Барнауле водитель такси столкнулся с маршруткой. В результате аварии два человека попали в больницу.