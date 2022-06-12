В Барнауле автомобиль такси столкнулся с маршруткой. Есть пострадавшие
По словам очевидцев, таксист выехал на встречную полосу, но водитель маршрутки сумел минимизировать ущерб
12 июня 2022, 18:37, Илья Звягинцев
В Барнауле между улицей Партизанской и переулком Радищева столкнулись автомобиль такси и маршрутка. Об этом рассказали очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».
По словам автора сообщения, таксист двигался по встречной полосе, а водитель маршрутки сделал всё, для того чтобы минимизировать ущерб.
В результате, как отмечают очевидцы, водитель и пассажир иномарки попали в больницу.
Ранее сообщалось, что жёсткая авария произошла на Павловском тракте неподалёку от посёлка Берёзовка.
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