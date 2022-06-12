В Барнауле автомобиль такси столкнулся с маршруткой. Есть пострадавшие

По словам очевидцев, таксист выехал на встречную полосу, но водитель маршрутки сумел минимизировать ущерб

12 июня 2022, 18:37, Илья Звягинцев

В Барнауле между улицей Партизанской и переулком Радищева столкнулись автомобиль такси и маршрутка. Об этом рассказали очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».

По словам автора сообщения, таксист двигался по встречной полосе, а водитель маршрутки сделал всё, для того чтобы минимизировать ущерб.

В результате, как отмечают очевидцы, водитель и пассажир иномарки попали в больницу.

Ранее сообщалось, что жёсткая авария произошла на Павловском тракте неподалёку от посёлка Берёзовка.

Жесткая авария произошла на Павловском тракте под Барнаулом

Жесткая авария произошла на Павловском тракте под Барнаулом

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